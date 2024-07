Tragédie à Thiaroye/mer : le CSDH exige que justice soit faite et appelle à renforcer la protection des enfants

Dans un communiqué rendu public, le Comité Sénégalais des Droits de l'Homme (CSDH) dirigé par Amsatou Sow Sidibé a exprimé sa profonde tristesse et son indignation après la découverte tragique des corps de trois (3) enfants retrouvés morts dans un véhicule abandonné à Thiaroye sur Mer. Cet incident bouleversant a suscité une onde de choc et de douleur à travers le pays.



Le CSDH a adressé ses sincères condoléances aux familles endeuillées, partageant leur douleur en ces moments difficiles. Le Comité a souligné l'urgence de renforcer les mesures de protection de l'enfance pour prévenir de telles tragédies à l'avenir.



« Cette tragédie met en lumière les dangers auxquels les enfants sont exposés et rappelle l'urgence de renforcer les mesures de protection de l'enfance », a déclaré la Professeure Amsatou Sow Sidibé. Le Comité appelle les autorités compétentes à mener une enquête exhaustive pour déterminer les circonstances de ce drame et établir les responsabilités.



Le CSDH a également exhorté les pouvoirs publics à mettre en place des politiques et des programmes plus rigoureux pour garantir la sécurité des enfants. « Il est impératif de renforcer les mécanismes de surveillance et de protection, mais aussi de sensibiliser la population et les familles aux dangers auxquels sont exposés les enfants », a souligné le document.



Cette tragédie a ravivé le débat sur la protection des enfants au Sénégal, soulignant la nécessité d'une action collective pour assurer un environnement sûr et protecteur pour tous les enfants. Le CSDH a réaffirmé son engagement à défendre et promouvoir les droits de l'enfant, appelant à une mobilisation accrue pour prévenir de tels drames.



Le CSDH a réitéré son appel à une collaboration étroite entre les autorités, les organisations de la société civile et la population pour renforcer la protection des enfants et garantir leur sécurité. Cette tragédie doit servir de rappel poignant de l'importance de la vigilance et de la responsabilité collective pour protéger les plus vulnérables.