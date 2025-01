Tragédie à Bambey : Amadou Bâ appelle à des mesures urgentes pour la sécurité routière

L'accident tragique survenu à Bambey a endeuillé la commune des Parcelles Assainies, dont sont originaires la majorité des victimes. L’ancien Premier ministre Amadou Ba a réagi avec émotion à cette catastrophe qui a coûté la vie à plusieurs pèlerins revenant du Magal de Kazu Rajab.





Dans un message publié sur sa page X (ex-Twitter), Amadou Ba a exprimé sa « profonde tristesse et une vive émotion » face à ce drame, adressant ses condoléances aux familles endeuillées et son soutien aux blessés. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière pour éviter de telles tragédies à l’avenir.





Ce drame remet une fois de plus sur le devant de la scène la question de l’insécurité routière au Sénégal. Chaque année, des accidents impliquant des transports en commun font de nombreuses victimes, notamment lors des grands événements religieux où les déplacements sont massifs. Amadou Ba a ainsi exhorté « les autorités compétentes à mettre en œuvre des mesures immédiates et durables afin de prévenir ces drames récurrents qui brisent tant de vies et de foyers ».



Son message intervient dans un contexte où la sécurité routière est devenue une préoccupation majeure. Plusieurs voix s’élèvent pour réclamer un contrôle plus strict des véhicules de transport, une meilleure formation des conducteurs et une modernisation des infrastructures routières.