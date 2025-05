Trafic nocturne à Keur Mbaye Fall : deux dealers piégés avec près de 100 cornets de chanvre

Le calme apparent de la rue 10 à Keur Mbaye Fall cachait une activité illicite bien rodée. Dans la nuit du mardi 6 mai 2025, les éléments du Commissariat d’arrondissement de Mbao ont mis la main sur deux individus impliqués dans un réseau de trafic de chanvre indien.



L’opération, déclenchée suite à une information anonyme jugée fiable, a permis dans un premier temps, vers 2 h du matin, d’interpeller un suspect en possession d’un sac de riz multicolore contenant pas moins de 80 cornets de chanvre. La fouille de son domicile a révélé deux paires de ciseaux utilisées pour préparer les cornets.



Un peu plus tard dans la même nuit, un second individu a été interpellé sur les lieux avec 16 cornets supplémentaires et une somme de 2 000 F CFA, supposée provenir de la vente.



Au total, 96 cornets de chanvre indien ont été saisis. Les deux suspects ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour démanteler entièrement le réseau.