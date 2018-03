Trafic de haschich : Un Sénégalais et un Français arrêtés aux Almadies

Un ressortissant français du nom de Rudy John Bienvenu Goumbetti-Ziamba a été intercepté pour trafic de hasch en même temps que notre compatriote Abdoulaye Doucouré. Faisant suite à une dénonciation d’un réseau de trafic de stupéfiants impliquant les nommés Rudy et Doucouré, les agents du Groupe de Recherche et d’Interpellation (GRI) de la Division des investigations criminelles se sont déployés sur les lieux indiqués, avant d’être informés que les deux mis en cause se sont donné rendez-vous à la brioche dorée des Almadies, pour une vente de haschich.

La filature de Abdoulaye Doucouré, jusqu’au lieu de convergence, a permis d’interpeller Rudy, au moment de la remise du paquet contenant le produit prohibé qu’il détenait par devers lui. L’ouverture du colis a permis de découvrir qu’il contenait deux (02) barres de haschich, d’un poids total de 196 grammes. Lors de la fouille au Poste de Police, Rudy a été trouvé porteur de la somme de 300 000 FCFA, en coupure de billet de 10 000 FCFA. Le transport effectué à son domicile, a également permis de découvrir une barre et demi de haschich d’un poids de 114 grammes, ainsi qu’une balance servant au pesage du produit.