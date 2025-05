Trafic de bois à la frontière gambienne : l’armée frappe fort avec l’opération “FAXASS”

Dans sa traque sans relâche contre les trafics illicites, l’armée sénégalaise vient de frapper un nouveau coup dans la région de Kolda. D’après un communiqué de la DIRPA lu par la rédaction de Dakaractu, la Zone militaire N°6 a récemment lancé l’opération baptisée “FAXASS”, ciblant le secteur de Médina Yéro Foulah, situé à la frontière avec la Gambie.



Cette initiative militaire vise particulièrement les réseaux de coupe illégale de bois, un fléau qui appauvrit dangereusement les ressources forestières du Sud du Sénégal. Les résultats sont déjà significatifs : 344 troncs de bois illicite ont été saisis, selon le bilan communiqué. Ces troncs auraient été prélevés illégalement dans les forêts de Pata et de Guimara, des zones fortement impactées par l’exploitation clandestine.



L’armée montre ainsi sa détermination à enrayer ce trafic qui alimente un commerce transfrontalier lucratif, souvent orchestré par des réseaux bien organisés opérant entre le Sénégal et la Gambie. L’opération “FAXASS”, en plus de ses effets immédiats, envoie un message clair : les forêts ne seront plus laissées aux mains des prédateurs.



En intensifiant les opérations de ce type, les forces armées veulent non seulement protéger l’environnement, mais aussi restaurer l’autorité de l’État dans des zones parfois difficiles d’accès, longtemps livrées à l’exploitation illégale.