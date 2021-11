Toussaint : les fidèles chrétiens venus nombreux au cimetière Saint Lazare pour honorer et prier pour les défunts.

La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l’Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. Au cimetière Saint Lazare, les fidèles chrétiens sont venus nombreux pour célébrer la fête, une occasion pour certains de nettoyer les alentours immédiats des tombeaux et prier pour leurs défunts. Abbé Robert Diamé Ndour revient sur l’importance de la journée et se réjouit d3 la présence massive des fidèles chrétiens en appelant chacun à prendre référence sur les Saints de Dieu.