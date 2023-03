Toussaint Manga: Macky Sall, dans l'opposition, a dit pire que ce qui se dit aujourd'hui

Câblé par nos reporters sur place, l'ancien parlementaire libérale a réservé sa première sortie publique à Dakaractu. Toussaint Manga qui a rejoint le Pastef de Ousmane Sonko, note que " cette mobilisation montre que ce régime est fini. Le peuple exige la transparence, l'égalité, la justice et l'équité, la liberté et la démocratie. C'est fini cette injustice et ses emprisonnements arbitraires" fait savoir Toussaint Manga.

L'ancien libéral au pouvoir de revenir sur la posture qu'avait l'actuel Président lorsqu'il était dans l'opposition. Selon lui, " Macky Sall lorsqu'il était dans l'opposition a dit pire que ce qui se dit aujourd'hui. il disait tout sans filtre. Il a demandé à déloger le Président Wade, de brutaliser les forces de l'ordre, ..." rappelle le nouveau pastéfien qui souligne que jusqu'en 2024, ça sera toujours comme ça.