Tournoi de football à Thiomby: Abdou Aziz DIOP réunit 15 ASC et gâte la jeunesse.

Le responsable politique du département de Kaolack, par ailleurs fonctionnaire au ministère des finances, Abdou Aziz DIOP, a initié un tournoi de football au profit de la jeunesse de Thiomby( département de Kaolack).



Ainsi, 15 équipes ont participé à cette compétition et au finish l'Asc Thiossane a remporté le trophée face à l'Asc Keurgui aux tirs aux buts après la fin du temps réglementaire.



M. Diop a mis à la disposition de toutes les Asc participantes des équipements sportifs( maillots, ballons, etc). Le vainqueur a reçu un équipement complet, un trophée, une enveloppe de 300.000 Fcfa etc. Le vaincu est reparti avec un équipement complètement, un trophée, une enveloppe de 200.000 Fcfa, entre autres.



Le village de keur Alpha qui a abrité la finale, a enregistré la présence des autorités politiques du département et celles ayant une envergure nationale, de même que la jeunesse politique du département de Kaolack...