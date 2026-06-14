Kaolack: lancement officiel du Réseau des Femmes et des Jeunes pour le Développement (RFJDK)

Cette nouvelle structure a pour ambition de promouvoir l’autonomisation économique des femmes et des jeunes en leur offrant un cadre d’accompagnement, de formation et d’accès aux opportunités de financement. « Je pense que c’est tout naturel qu’on vient ici pour déjà renforcer notre base mais aussi créer un Réseau des Femmes et des Jeunes pour le Développement de Kaolack. Nous ne sommes pas venus ici pour politiser cela, nous sommes venus pour tendre la main à tous les jeunes, à toutes les femmes de Kaolack pour qu’ils puissent venir travailler avec nous sur le développement de chacun, pour que chaque village, chaque quartier puisse aujourd’hui participer à ce développement-là, à l’autonomisation des femmes et des jeunes, à la formation des femmes et au social parce qu’il y’a énormément à faire. Tout le monde sait aujourd’hui le potentiel que Kaolack a, tout le monde sait aujourd’hui qu’il y’a toujours eu des ministres et des directeurs, il y' a toujours eu plein d’autorités mais Kaolack peine toujours à décoller et je pense que c’est avec cette solidarité-là, cette fusion là que nous jeunes et femmes de Kaolack nous pouvons nous rassembler et travailler pour le bien-être de notre communauté », a-t-elle déclaré devant les participants.

Selon Ndèye Fatou Mbodji, cette nouvelle structure veut offrir aux femmes et aux jeunes les moyens de concrétiser leurs projets et de participer pleinement au développement socio-économique du pays et de Kaolack en particulier. « Aujourd’hui, on va commencer à Kaolack, jusqu’à faire des actions concrètes, jusqu’à que tout kaolackois puisse voir les actions qui ont été établies par ce réseau-là puis après nous étendrons effectivement vers d’autres localités mais ce sera un réseau national », a-t-elle promis

Les bénéficiaires ont salué cette initiative qu’ils considèrent comme une réponse concrète face aux défis de l’emploi et de l’insertion économique, particulièrement dans un contexte où les femmes et les jeunes constituent une force essentielle pour le développement du pays...