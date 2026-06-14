Lutte contre le trafic de psychotropes : la Police nationale démantèle un réseau de falsification d’ordonnances médicales à Thiés

Le Poste de Police de Nginth, à Thiès, en collaboration étroite avec le Commissariat urbain de Tivaouane, a réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le vol d’ordonnances médicales, leur falsification et le trafic de médicaments psychotropes détournés, notamment des benzodiazépines.

L’opération a abouti à l’interpellation de deux individus, qui ont été déférés devant le parquet pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée, exercice illégal de la médecine et obtention frauduleuse de substances vénéneuses à l’aide d’ordonnances falsifiées.

L’enquête a été déclenchée grâce à la vigilance d’un pharmacien qui a signalé le comportement suspect d’un client se présentant à plusieurs reprises avec des ordonnances prescrivant des psychotropes soumis à une réglementation stricte. Alertés, les policiers sont rapidement intervenus et ont procédé à l’arrestation du suspect.

Lors de son interpellation, les forces de l’ordre ont saisi sept fausses ordonnances portant un cachet médical, plusieurs comprimés de médicaments psychotropes, notamment de l’Alpraz et du Lexomil, ainsi qu’une somme de 740 000 FCFA.

L’exploitation du téléphone portable du mis en cause a permis aux enquêteurs d’identifier son complice présumé : un agent de sécurité en poste à l’Hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane.

Selon les investigations, ce dernier profitait de sa fonction pour dérober des carnets d’ordonnances vierges dans les bureaux des médecins. Il utilisait ensuite un cachet médical volé afin d’établir de fausses prescriptions qu’il revendait à des trafiquants. Une perquisition menée à son domicile a permis de retrouver le cachet frauduleusement utilisé. Celui-ci appartenait à un médecin ayant quitté l’établissement hospitalier depuis cinq ans.