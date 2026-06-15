Kaolack : Un don important de médicaments offert au poste de santé de Koundam

Dans le cadre de ses actions sociales, le responsable politique de Pastef Kaolack, Lamine Diallo, actuellement à l'étranger, a offert par l'entremise de la cellule N°1 de Pastef de Koundam, un important don de médicaments au profit du poste de santé de ce quartier, situé dans la commune de Kaolack.

Le don est composé de masques chirurgicaux, de lunettes, d'aiguilles, des boîtes chirurgicales, lovonox 06 et 04, de bandes, de sondes etc, estimé à plusieurs millions de FCFA. Cette initiative, selon les responsables de la cellule N°1de Pastef Koundam, vise à contribuer à l’amélioration de la prise en charge sanitaire des habitants de la localité et ses environs, tout en soutenant les efforts du personnel de santé confronté souvent à des besoins récurrents en produits pharmaceutiques.

''Agir pour la santé, c’est servir la population. Nous avons estimé qu’il était de notre devoir d’accompagner le poste de santé afin de faciliter l’accès des populations aux soins'', a souligné Sidy Fall, responsable de la Cellule N°1 de Koundam, qui s’exprimait au nom du donateur Lamine Diallo.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d’une gestion transparente, rigoureuse et inclusive des médicaments remisent au poste de santé, tout en souhaitant que ces produits pharmaceutiques profitent effectivement aux populations qui en ont le plus besoin.

La cérémonie de remise du don a eu lieu en présence des responsables de Pastef de la commune et du département de Kaolack, ainsi que les populations de Koundam. Ces dernières ont salué ce geste qui, selon elles, contribue durablement à l’amélioration de l’offre des soins dans ce quartier périphérique de Kaolack.