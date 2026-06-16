Kaolack : Nabou Ndiaye "Chicorienne" rejoint Mouhamed Ndiaye Rahma qui appelle à un « Pencoo » pour développer la commune


Mouhamed Ndiaye Rahma continue de ratisser large en perspective des élections locales de 2027. Lors d’une importante rencontre politique tenue ce dimanche 15 juin aux Parcelles Assainies de Kaolack, il a accueilli dans ses rangs, Seynabou Ndiaye plus connue sous le sobriquet de Nabou Diouf « la Chicorienne ». 
 
Cette dernière connue dans le domaine de la restauration a saisi cette occasion pour exprimer les attentes des populations des Parcelles Assainies en matière d’accès à l’eau, aux infrastructures et aux services sociaux de base, tout en affichant son soutien à Mouhamed Ndiaye Rahma en perspective des prochaines échéances politiques. Elle a terminé ses propos par remercier les populations pour leur mobilisation exceptionnelle et leur engagement et a réaffirmé sa volonté de poursuivre le travail de proximité avec les habitants afin de porter leurs préoccupations auprès des autorités compétentes. 
 
Prenant la parole, Mouhamed Ndiaye Rahma a exprimé sa satisfaction d’accueillir dans ses rangs, Nabou Ndiaye. Poursuivant, il a insisté sur la nécessité de renforcer l’unité autour des enjeux de développement local et de consolider les efforts collectifs pour faire avancer Kaolack. C’est pourquoi, il a plaidé pour une rencontre des acteurs de développement de Kaolack afin de réfléchir sur des actions en faveur de la jeunesse et des initiatives locales. « Il faut que les fils de Kaolack s’investissent davantage. J’invite les hommes d’affaires de Kaolack qui ne vivent pas uniquement des ressources de Kaolack, mais ceux qui accompagnent réellement son développement. Ils doivent créer un cadre pour aider la jeunesse et soutenir les initiatives locales. Je tends la main à toute personne soucieuse du développement de notre localité à y adhérer pour qu’on puisse discuter sur les enjeux réels du développement. Il faut changer de comportement, changer de mentalité et hausser le niveau pour que Kaolack avance », a-t-il souligné.
 
 
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Mardi 16 Juin 2026
Fallou Galass Sylla



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