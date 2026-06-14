Genève : une mobilisation massive contre le G7 d’Évian

Une importante manifestation contre le sommet du G7 prévu à Évian-les-Bains s’est déroulée ce dimanche 14 juin 2026 à Genève. Des milliers de personnes ont battu le pavé pour exprimer leur opposition aux politiques des grandes puissances réunies au sein du G7 et défendre un autre modèle de gouvernance mondiale.



Selon le journaliste Gorgui Wade Ndoye qui a participé à cette manifestation , les manifestants ont porté un message centré sur « la paix universelle, la dignité humaine et la fraternité entre les peuples ». Il a souligné qu'il s'agissait d'« une marche pour un monde libre et solidaire », rappelant l'attachement des participants aux valeurs de justice, de coopération et de respect des droits humains.



Les protestataires ont également appelé les dirigeants mondiaux à faire des principes défendus par l'Organisation des Nations unies (ONU) le fondement de leurs politiques nationales et internationales. « Ils marchent pour que les valeurs que portent les Nations unies soient les valeurs et les principes qui dirigent nos États », a-t-il déclaré.

