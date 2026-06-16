Ce que je vois : la stabilité au quotidien

« Sécurité à la chinoise » : vous en entendez parler sans vraiment savoir ce que ça signifie ? Cela vous intrigue ? Des journalistes africains, en immersion en Chine, partagent leur expérience authentique et surprenante. Cliquez sur la vidéo pour découvrir, à travers leurs yeux, comment la sécurité peut rimer avec sérénité, efficacité et vie moderne.