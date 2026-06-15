Barthélémy Dias réagit à l’interview de Sonko : « Persister dans le mensonge quand l’avenir d’un peuple est en jeu, c’est une haute trahison »

Le président du mouvement « Sénégal Biñu Bokk » a répondu à l’interview accordée par Ousmane Sonko à RFI et France 24. Dans une déclaration partagée sur ses réseaux sociaux, Barthélémy Dias accuse le président de l’Assemblée nationale de « mensonge et de lâcheté. »
« Refuser d’assumer ses calomnies est déjà une lâcheté », écrit-il, avant de monter d’un cran dans la charge en ajoutant en ces termes : « Persister dans le mensonge alors que l’avenir d’un peuple est en jeu n’est plus une simple faute morale, mais c’est une haute trahison », a-t-il indiqué.
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