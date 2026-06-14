Afrique de l’Ouest : l’espagnol en pleine expansion dans l’enseignement secondaire, selon une étude du Cervantes

L’Afrique subsaharienne est en train de s’imposer comme un territoire stratégique pour l’expansion de la langue espagnole. En visite au Sénégal et en Côte d’Ivoire, Luis García Montero, directeur des Relations internationales de l’Institut Cervantes, a annoncé la volonté de l’institution de renforcer durablement sa présence dans la région, notamment à Abidjan. Selon une étude récemment présentée par l’Institut, plus de 3,5 millions de personnes apprennent aujourd’hui l’espagnol en Afrique subsaharienne, un chiffre qui témoigne d’un engouement croissant pour cette langue internationale. Pour l’organisme espagnol, la dynamique démographique du continent pourrait faire de l’Afrique l’un des principaux moteurs du rayonnement de l’espagnol dans les décennies à venir.







Au Sénégal, l’apprentissage de l’espagnol est particulièrement ancré dans l’enseignement secondaire, un secteur que l’Institut Cervantes considère comme prioritaire pour ses actions d’accompagnement et de soutien. Refusant toute logique de concurrence entre les langues, Luis García Montero a défendu le multilinguisme comme un levier d’opportunités pour la jeunesse africaine. Il a rappelé que la maîtrise de l’espagnol ouvre les portes de plus d’une vingtaine de pays, de l’Espagne à l’Amérique latine, ainsi qu’à de vastes communautés hispanophones aux États Unis. « Plus on parle de langues, plus on multiplie ses chances d’avenir », a t-il souligné, faisant de l’espagnol un atout majeur pour l’insertion professionnelle et la mobilité internationale des jeunes Africains.

