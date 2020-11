Tournée à Kaolack : Xippil Xoll Lifi Macky Def, entre vulgarisation des réalisations du président Macky Sall et distribution de matériel aux populations.

Au menu de cette étape de Kaolack, des visites de terrain et des remises de matériel scolaire. Ainsi, la journée du samedi a démarré par des visites de terrain notamment au complexe ''Darou Imaane'' dénommé ''keur gann'' de Médina Baye.



Cette maison de l'hôte qui a été inaugurée par le chef de l'État lui-même, en présence de Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, le défunt khalife de Médina Baye, constitue un immeuble à 3 étages comprenant 58 chambres et 10 suites grand modèle. Les membres de Xippil Xoll Lifi Macky Def ont tenu à revenir sur les lieux afin de rappeler l'importance d'ériger un tel édifice pour un coût de plus d'1,300 milliard Fcfa, par Son Excellence le président Sall, des édifices dans le cadre du programme de réhabilitation des cités et sites religieux."



Une première au Sénégal depuis l'avènement du Président Macky Sall au pouvoir. C'est ici que se trouve la plus grande salle de spectacle à Kaolack", selon Cheikh Tidiane Niang, le chargé de l'exploitation.



L'autre acte posé durant la première journée de cette étape, c'est la visite du Port de Kaolack, futur hub dans le transport fluvio-maritime. Ce port, dont les travaux ont été lancés par le chef de l'État lui-même, va jouer un grand rôle majeur dans le cadre de la relance économique post-Covid, d'où l'intérêt pour Xipill Xoll Lifi Macky Def de renseigner sur les importants travaux qui s'y mènent.



Auparavant, la délégation a apprécié la réhabilitation, par Promovilles, de la place qu'occupait l'ancien garage de la ville de Kaolack et qui est devenue une grande infrastructure qui jouxte le mythique centre ''Cœur de Ville'' qui abrite la célèbre foire internationale de la ville, et qui voit la participation de grands acteurs du commerce de la sous région.



Dans la soirée, une grande mobilisation politique a réuni, devant plus d'un millier d'individus, de grands responsables tels le Ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoul Latif Coulibaly, le coordinateur de Xippil Xoll, Mr Gaye, le président du mouvement ''Rêveil Kaolack'', le jeune Papi, le guide religieux, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro etc...



Accompagnée par Cimtranslog, la plateforme Xipill Xoll Lifi Macky a procédé à la distribution, en plus du matériel didactique pour les élèves de Kaolack, des casques, des gilets et des accessoires pour les '' Jakartamen'' motocyclistes du département. Ainsi, 500 élèves ont été enrôlés à la Couverture Maladie Universelle (Cmu) en plus d'être dotés de fournitures scolaires et autres matériels didactiques...