Tourisme et transports aériens : Alioune Sarr visite les différentes structures

Au cours d'une série de visites qu’il effectuait ce matin dans les structures du ressort de son ministère, Alioune Sarr a réitéré l’ambition du gouvernement de faire du Sénégal "un hub aérien continental performant et une plateforme touristique de rang mondial", en conformité avec les objectifs du Plan Sénégal émergent.

Il a aussi rappelé l’importance du tourisme dans l’économie mondiale dans la mesure où en 2018, le Sénégal a pu capter autour de 435 milliards de Fcfa rien que pour ces secteurs. «Nous avons des marges de manœuvre et des étapes à franchir », a indiqué le ministre de tutelle lors d’une séance de discussions entre les hommes et les femmes du secteur. L’objectif du nouveau ministre est de dépasser les 3 millions de touristes. Sur la question des moyens, le ministre soutient que des efforts seront faits dans ce secteur et que le Sénégal sera bien servi sur les 1600 milliards de dollars collectés par le marché du tourisme.