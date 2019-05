Tourisme : Alioune Sarr appuie le commissariat spécial en ressources humaines.

Le ministre du tourisme qui veille à la protection des touristes vient de doter le commissariat spécial du tourisme d'un important lot de matériel et logistique et de le renforcer en ressources humaines avec la mise à disposition de 20 agents supplémentaires. Une action qui vise a assainir le secteur et à rehausser le travail du commissariat de police pour une meilleure protection des touristes. Un secteur qui fait partie des

7 moteurs de croissance inscrits dans le plan Sénégal émergent.