Toubacouta: Pariis révolutionne les périmètres maraîchers grâce au système d’irrigation à l’aspersion

Dans le cadre de la recherche de solutions d’irrigation sur le périmètre de Toubacouta, le Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (Pariis) a réalisé des infrastructures et équipements modernes constitués notamment de puits-forage munis de pompes immergées et alimentées par une source d’énergie solaire permettant une irrigation sous pression à l’aspersion de parcelles viabilisées à la herse mécanique et sécurisés par des clôtures en grillage galvanisé.



Le Pariis conduit par une délégation sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural a effectué un déplacement, le 04 février, dans les périmètres maraîchers de Dassimalé Sérère, Nemah Ba et de Batamare dans la commune de Toubacouta, dans la région de Fatick, pour assurer la durabilité des périmètres. Un accompagnement est également apporté aux producteurs en termes de renforcement de capacités sur le mode d’organisation, de production et de commercialisation mais aussi de suivi, entretien et maintenance des infrastructures installés. L’arrivée de Pariis dans la zone a révolutionné les activités rurales agricoles, maraîchères et pastorales. Malgré les fortes potentialités nombreuses offertes par le milieu, la zone de Toubacouta est caractérisée par une agriculture fortement dépendante d’une pluviométrie aléatoire qui ne permet pas de garantir des conditions d’exploitation viables et durables des périmètres.