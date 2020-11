Toubab Dialaw : L'association les 4 chemins et le réseau des femmes paysannes se réjouissent de la visite de Zahra Iyane Thiam.

Lors de la visite de Mme Zahra Iyane Thiam Diop, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire à l'association les 4 chemins et le réseau des femmes paysannes de Toubab Dialaw, ce mardi 17 novembre 2020, ces dernières ont saisi l'occasion pour revenir sur la mission de l'association, sur leurs réalisations, mais aussi pour demander l'appui de la ministre Zahra Iyane Thiam pour plus d'autonomisation.



Selon la présidente de l'association, "la ferme des 4 chemins est une ferme-école qui a pour vocation de sensibiliser, d'expérimenter et de transmettre les pratiques de l'agro-écologie. Nous sommes convaincus que l'agro-écologie est une solution pour faire face au défi du changement climatique et une réponse en faveur de la souveraineté et de la sécurité alimentaire des populations. Ces femmes ont à leur disposition 8000m² de terre, de l'eau pour l'irrigation, des semences que nous récoltons, sélectionnons et conservons dans notre banque de semence".



Elle poursuit que la dynamique dans laquelle nous nous inscrivons est sociale et solidaire et implique une redistribution exclusivement locale de la plus value. La présidente du réseau des femmes paysannes de Toubab Dialaw s'est aussi réjouie de la venue de la ministre de Zahra Iyane Thiam et sollicite le soutien des autorités pour plus d'autonomisation.