Toubab Dialaw/Ferme des 4 chemins : Zahra Iyane Thiam prévoit des investissements à hauteur de 200 millions de FCFA.

La ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Mme Zahra Iyane Thiam, a visité la ferme des 4 chemins du Sénégal et a eu à rencontrer le réseau des femmes paysannes de Toubab Dialaw au niveau de ladite ferme, ce mardi 17 novembre 2020 dans le cadre de sa stratégie de relance économique post Covid-19.



Occasion pour elle, de revenir sur les projets de son ministère pour le développement de l'agriculture biologique. "Nous venons de visiter la ferme des 4 chemins du Sénégal. Nous avons pu voir que les femmes composent elles-mêmes leur composte, sans pesticide et en plus il y a de l'économie solidaire et circulaire autour. Avec la production, on voit qu'il y a une certaine autonomisation et c'est un modèle de l'économie sociale et solidaire réussie que nous allons accompagner avec un investissement en matériel et en fonds de roulement. Nous allons en faire un exemple à dupliquer. Ensuite avec la PLASEPRI dans sa partie PME, nous pourrons consentir des investissements à hauteur de 200 millions pour les accompagner pour une plus grande autonomisation et pour renforcer l'activité de production au niveau de leur activités agricoles", a déclaré la ministre Zahra Iyane Thiam.



Elle a également soutenu qu'en plus du maraichage, il y a d'autres projets de financement pour d'autres secteurs à savoir l'entrepreneuriat, le fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire, mais aussi le PLASEPRI. "On a vu que la banque de semence, sur plusieurs années, elle crée un capital semencier issu des meilleures semences de leurs produits; ça aussi, ce sont des initiatives à encourager pour d'abord augmenter la production, mais aller vers de nouveaux marchés", a conclu la MESS Mme, Zahra Iyane Thiam Diop, lors de sa visite à Toubab Dialaw.