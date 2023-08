Touba Pàkki Dongo - Yi : Un vœu de Serigne Saliou Mbacké réalisé par Abdoulaye Sylla de Ecotra

Toujours dans la dynamique installée depuis plusieurs mois par le Club 50% de Préférence Nationale qui effectue une tournée nationale sous la houlette de Serigne Modou Bousso Dieng, afin de revigorer les entreprises privées locales généralement réduites à exécuter de dérisoires marchés et tâches, l’action reste encore alliée à la parole avec l’arrivée de Ecotra à Touba. Une partie de la flotte de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla a, en effet, été dépêchée à Madyana Pàkki Dongo-Yi pour assainir la zone sous l’emprise des eaux pluviales et impraticables en toutes saisons. Les populations interpellées confient que Serigne Saliou Mbacké avait toujours estimé que cette zone méritait une route. Le travail a présentement démarré et les machines n’arrêteront de fonctionner qu’après la route achevée. Les habitants remercieront l’entreprise et son patron pour l’initiative et formuleront des prières...