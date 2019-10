Touba / Magal2019 : Entre recueillement, attractivité commerciale et l'afflux des fidèles qui augmentent le chiffre d’affaires des commerçants

Le grand Magal de Touba, un événement qui voit la convergence des fidèles venant de toutes les contrées. Aujourd'hui, aux alentours de la grande mosquée de la ville sainte, nombreux sont les fidèles qui ont constaté avec une grande satisfaction, une évolution, comme le souligne l'un d'entre eux en ces termes : "Bamba Amul Tanku Guinaw, Tanku Kanam la Am". Pour expliquer ainsi cette dimension de transcendance qui est, à chaque événement du Magal, une question soulevée pour montrer l’apport de Cheikh Ahmadou Bamba dans le Mouridisme.

Par ailleurs, cette présence massive des fidèles va sûrement influer sur ce "business" qui emmène plusieurs commerçants et même de simples fidèles à exercer une activité paralèlle génératrice de revenus. Ces commerçants pour la plupart, voient chaque année leurs bénéfices et leurs chiffres d’affaires évoluer grâce à "ce monde, fidèle, constant et croyant en Serigne Touba et à l'accomplissement de sa mission qui n'était point une tâche facile...