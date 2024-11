Tivaouane/Réduction des prix du courant et de l'essence dans 3 voire 4 mois : Amadou Bâ promet de donner la recette d'ici la fin de la semaine.

La tête de liste de la coalition Jamm AK Njariñe a sillonné en caravane les grandes artères de la ville de Tivaouane. Accompagné du maire Diop Sy et des investis, Amadou Bâ a été accueilli en grande pompe par les populations de cette cité. Dans son discours, il n'a pas manqué de tirer sur le candidat Ousmane Sonko qui, dit-il, passe son temps à sillonner le Sénégal à la recherche de transhumants, notamment des gens qui, jadis, faisaient l'objet d'insultes et de calomnies de la part de celui qui les appelle aujourd'hui pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale.



Poursuivant, Amadou Bâ a ajouté que l'hémicycle ne doit pas être confié au pouvoir, car Ousmane Sonko avait lui-même dit que l'Assemblée nationale doit plutôt être confiée à l'opposition. " Gor ca wax dja », a-t-il renchéri. Le candidat de Jamm Ak Njariñe est revenu sur les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés en déclarant que les 7 mois du pouvoir, équivalent à 7 ans de souffrance, de promesses et de mensonges. Et d'après lui, dans 3 voire 4 mois, on peut bel et bien réduire le prix de l'électricité et celui de l'essence. « C'est bel et bien possible, et je vous donnerai la recette d'ici la fin de cette semaine parce qu'on peut le faire et ça existe », a-t-il rassuré. S'agissant de la campagne arachidière, Amadou Bâ a invité l'État à fixer un bon prix afin de permettre aux paysans de pouvoir s'en sortir. Il a enfin appelé la population de Tivaouane à voter massivement la liste de Jamm Ak Njariñe pour que l'erreur du mois de mars soit corrigée au soir du 17 novembre.