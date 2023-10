Thiomby: Le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, procéde à la mise en service des villages de Keur Taïbé et Keur Coumba Daga

Le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, a procédé hier à la mise en service des villages de Keur Taïbé et Keur Coumba Daga (commune de Thiomby).



Cette initiative entre dans le cadre du " Programme d'accès universel à l'électricité" établi en 2017 et financé à hauteur de 50 milliards en partenariat avec la Banque Africaine de Développement( BAD).



La Senelec a ainsi effectué la mise en service de ces " deux localités où plus de deux cents âmes se réveillent et y gagnent dignement leur vie". Selon le patron de la Senelec, " l'accès à l'électricité peut améliorer les conditions socio-économiques ici à Keur Taïbé et à Keur Coumba Daga en ayant un impact sur la santé, l'éducation, le revenu et l'environnement".



Poursuivant, Pape Demba Bitèye d'ajouter " Outre l'amélioration de la productivité résultant de l'accès à des moyens de production plus efficaces, l'accès à un réseau électrique et à de meilleurs services d'électricité pourrait également occasionner des économies de temps pour les ménages, les femmes surtout, et leur permettre de travailler plus longtemps en augmentant leur accès aux marchés. Les tâches ménagères seront moins éprouvantes et cela aura un fort impact sur la santé maternelle, infantile et au-delà sur la vie commune même", a-t-il indiqué. Non sans souligner l'impact positif sur les écoliers et les enseignants.



Pour sa part, le maire de Thiomby, Alexandre Ngom, s'est réjoui de la réalisation de ce joyau dans cette zone avant d'ajouter que l'électrification rurale est passée dans sa commune de 5 villages à 26 villages depuis l'avènement du Président Macky Sall...