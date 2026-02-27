Kaolack : Enda Jeunesse Action renforce la capacité des Badiénou Gokh en santé mentale

Dans le cadre de son projet « À l’école en toute sérénité », Enda Jeunesse Action bureau Kaolack a organisé une session de formation au profit des Badiénou Gokh issues des différents quartiers des communes de Kaolack, Kahone et Sibassor sur les premiers secours psychosociaux.

L’objectif principal est de contribuer à la prévention des troubles psychosociaux et à l’amélioration du bien-être mental au niveau communautaire. « Pourquoi cet atelier ?, vous savez les populations, au niveau du Sénégal souffrent! Elles font face à beaucoup de défis liés aux tresses familiaux, aux difficultés économiques, aux crises sociales, mais aussi à la vulnérabilité des enfants et des femmes. Donc, voilà pourquoi, nous avons initié cette formation qui s’inscrit sur une suite logique. Nous sommes en train de dérouler le projet ‘À l’école en toute sérénité’ et dans ce projet, l’objectif principal est la résilience », a déclaré Dominique Ndécky, responsable du bureau Enda Jeunesse Action Kaolack.

Le choix des Badiénou Gokh n’est pas fortuit. Étend proche des populations, elles sont appelées à jouer un rôle central dans la diffusion de messages préventifs.. « Les Badiénou Gokh représentent des acteurs clés du développement communautaire de par leur proximité avec les populations. Elles ont aussi une certaine légitimité sociale au niveau communautaire. Dans chaque quartier, elles sont les premières personnes vers lesquelles se tournent les populations en cas de difficultés. Voilà pourquoi aujourd’hui, nous avons jugé nécessaire de renforcer leur capacité », a ajouté Monsieur Ndécky.

Selon lui, la santé mentale constitue désormais une préoccupation universelle, et que l'implication de ces Badiénou Gokh apparaît indispensable pour renforcer la prévention. « Ce plan de travail permettra à ces braves femmes de pouvoir continuer, même avec la fin du projet[...], leurs tâches quotidiennes. Enda Jeunesse Action va s’inscrire pour les 5 années à venir, à renforcer, à former, informer pour pouvoir mener à bien sa mission régalienne de prévention en santé mentale ».

Selon Anta Dia Ly, la présidente régionale des Badiénou Gokh de Kaolack, cet atelier va permettre à ses collègues de mieux comprendre les notions de base liées à la santé mentale et au bien-être psychosocial. « Un grand merci à Enda Jeunesse Action car nous sommes assez outillées parce que nous croyions que c’est seulement les malades mentaux qui ont des problèmes de santé mentale mais à travers cette formation, on sait maintenant que la santé mentale est une affaire de tous », a-t-elle soutenu.

Anta Dia Ly et Cie comptent vulgariser ce qu’elles ont appris à travers la formation. « Dès aujourd’hui, on va faire la restitution pour permettre à toutes les Badiénou Gokh d’avoir le même niveau d’information sur la santé mentale et faire savoir à tout le monde que c’est une affaire de tous », a conclu la présidente régionale des Badiénou Gokh de Kaolack.