Thiès- révision de la loi d'orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique: " L'importance des consultations régionales, c'est pour faire ressortir nos propres spécificités"( Saër Ndao, gouverneur).

Le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a présidé aujourd'hui la réunion du Crd spécial sur la révision de la loi d'orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique. Ladite rencontre a réuni l'ensemble des acteurs de la région. Ainsi, toutes les préoccupations ont été mises sur la table notamment dans les secteurs de l'agriculture avec la zone des Niayes, l'élevage etc.

" L'importance des consultations régionales, c'est pour faire ressortir nos propres spécificités. Dans cette loi que nous voulons revisiter, après 20 ans d'application, qu'on puisse retrouver pratiquement tout ce qui peut faire véritablement l'économie rurale au niveau de Thiès", a déclaré le gouverneur de la région de Thiès. Et d'ajouter " Il est véritablement reconnu que c'est une loi qui a été appliquée depuis 2004, donc forcément il y a eu des acquis, notre rôle dans cette réflexion c'est de voir quels sont les acquis qu'on peut reconsidérer, mais à côté de ces acquis qu'on peut reconsidérer on doit aussi partager les grandes difficultés, une partie de la loi qui n'arrange pas la région de Thiès. C'est quoi? Et c'est çà l'intérêt de la réflexion que nous avons tenue et çà était une réflexion cas même menée de main de maître par des hommes de terrain, des hommes du sérail etc".