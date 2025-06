Thiès - employabilité des jeunes et sécurité dans les villes : Djibril Bâ lance le projet 1 Talibé, 1 Métier ; 1 Conducteur de Jakarta, 1 Métier

Le mouvement "Progrès" dirigé par M. Djibril Bâ, natif de Diamaguène à Thiès, vient de lancer un ambitieux projet pour accompagner les nouvelles autorités dans la problématique de l’employabilité et de l’emploi des jeunes et de la sécurité dans les villes.

Ainsi, ledit projet a comme slogan " 1 Talibé 1 Métier ; 1 Conducteur de Jakarta 1 Métier". À cet effet, la phase pilote, pour une durée de six (6) mois, a comme cibles 150 talibés et 150 conducteurs de Jakarta dans la ville de Thiès. "Après une enquête de terrain sous forme de questions directes et de focus groupe, le mouvement PROGRES vise en premier lieu les conducteurs de Jakarta sans métier et qui ont très tôt quitté leurs études", a informé M. Bâ.

La mise en œuvre dudit projet, déjà démarré, est en train d’être déroulée de concert avec les "Daara" et les responsables des conducteurs de Jakarta déjà identifiés en collaboration avec les artisans locaux de la ville de Thiès déjà enrôlés par le dispositif de suivi-évaluation, mis en place par le mouvement à travers son Président.

Pour éviter un éternel recommencement, Djibril Bâ a réaffirmé son attachement au référentiel 'Sénégal Horizon 2050', qu’il considère comme une boussole stratégique pour l’avenir du pays. Et pour réussir cet important chantier, le mouvement PROGRES interpelle les populations et surtout les autorités locales à accompagner la première phase de cette initiative.

Pour rappel, le fondateur du mouvement "PROGRES" (Paix, Résilience et Ouverture pour une Gouvernance Réussie au Sénégal), Djibril Bâ, est un Ingénieur agronome formé à l’ENSA de Thiès, également diplômé en finance et en management et d’un MBA en Financial Management (obtenu en Asie), il cumule dix ans d’expérience bancaire et plus de quinze ans dans la gestion de projets de développement, en partenariat avec l’USAID, l’Union européenne ou encore la coopération coréenne. Parallèlement, il enseigne à l’Université Gaston Berger et à celle de Bambey, tout en finalisant une thèse en sciences économiques. Il a récemment mobilisé la jeunesse et les acteurs religieux de Thiès autour du thème : « Éducation islamique et capital humain au service d’un État performant. »