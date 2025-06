Thiès - Tivaouane… / Tabaski 2025 : Sokhna Ndèye Diarra Diouf habille plus de 100 talibés et appuie des familles

Comme à l'accoutumée, la Présidente de la Fondation Sokhna Diarra Bou Mame Cheikh Yérim Ndoumbane, Sokhna Ndèye Diarra Diouf, n'a pas lésiné sur les moyens pour apporter son soutien aux enfants talibés et aux familles notamment celles de Thiès Ville, Tivaouane…

Ce mercredi 4 juin 2025, elle a dépêché une délégation constituée principalement des membres de sa fondation auprès des daara qui sont établis à Thiès et à Tivaouane pour doter leurs pensionnaires de tenues pour la Tabaski. En effet, les membres de la délégation se sont rendus au niveau de 4 daara à Thiès dans les quartiers de Diamaguène, Malamine Senghor, Sampathé et Diakhao.

À Tivaouane, plus précisément à Diamaguène (Penthioum Mame Cheikh Yérim Ndoumbane), les talibés ainsi que les enfants du quartier ont aussi reçu leurs habits.

En plus de cela, plusieurs familles ont reçu son appui dans l’achat de certaines denrées de premières nécessité. Ainsi, plus de 50 familles ont reçu des enveloppes d’au moins 20.000 fcfa à travers le Sénégal. Dans la foulée, elle a également apporté son soutien à un groupe de jeunes filles (appelées les filles de Sokhna Diarra) dans le cadre de la fête de l'Aïd El Kébir.

Pour rappel, Sokhna Diarra Diouf est Associée Juridique et Fiscale dans le domaine de l’investissement en Afrique Subsaharienne et Arbitre en matière civile et commerciale formée au Canada et admise à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ( CCJA- OHADA). Malgré son absence du Sénégal pour des raisons professionnelles, elle tient à l’entraide sociale, ce qui crée un impact positif sur les communautés qui louent son geste et prient pour elle...