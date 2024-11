Thiès- Résultats des Législatives: " La maturité des sénégalais a été déterminante"( Massamba Diop, Pastef Thiès).

Le président du mouvement " Masla", Massamba Diop, à l'instar des autres leaders politiques du pays, a salué la détermination des sénégalais pour permettre au régime en place de mener à bon port sa vision dénommée " vision 2050". Allié du Parti Pastef et ayant son fief à Thiès Nord, Massamba Diop a déclaré. " La maturité des sénégalais a été déterminante...ils ont non seulement plébiscité le PM Ousmane Sonko, en plus ils vont permettre au Parti Pastef d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale afin de traduire en acte toutes les belles idées qui ont été peaufinées pour faire du Sénégal un pays où il fait bon vivre...Mention spéciale aussi à la jeunesse sénégalaise qui a encore exprimé son attachement, son amour et sa sympathie à l'endroit du PM Ousmane Sonko...".



Par ailleurs, Massamba Diop s'est félicité du bon déroulement du scrutin. " L'administration territoriale mérite des félicitations pour cette bonne organisation. En ma qualité de Président du mouvement MASLA, je tenais à remercier et à féliciter mon frère, le ministre Birame Souleye Diop, la tête de liste départementale, Monsieur Amadou Ba et à tous les autres investis. Je renouvelle mes remerciements à l’endroit de mes compagnons...".