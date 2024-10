Thiès/ Petite-côte: 573 candidats à l'émigration irrégulière, interpellés entre août-septembre

À l'occasion de la cérémonie d'installation du comité régional de lutte contre la migration irrégulière à Thiès, il a été révélé qu'entre le mois août et le mois de septembre, 573 candidats à l'émigration irrégulière ont été interpellés par les forces de l'ordre dont 555 à Mbour et 18 à Kayar.



Ces derniers ont été interpellés à bord de véhicules, de charrettes, de motos Jakarta etc, a informé le chef d'escadron Mouhamadou Diallo( compagnie Mbour).



Parmi eux, 215 étrangers dont une quinzaine de femmes, ont été répertoriés dans cette longue liste. Dans la foulée, 26 convoyeurs ont été mis hors d'état de nuire et 24 points de départ listés sur la Petite-côte...