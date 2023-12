Thiès : Pape Doumbia investit Amadou Bâ et appelle à une coordination commune de toutes les forces vives de BBY pour gagner la présidentielle en 2024

Le leader du mouvement "Thiès Ca Kanam", Pape Doumbia et PDG de PrestigeThiès, a organisé ce week-end, un grand meeting d'investiture du candidat de BBY, Amadou Bâ, en vue de l'élire dès le premier en 2024. Plusieurs leaders de la mouvance présidentielle ont répondu présent à l'appel du leader de "Thiès Ca Kanam" dans la zone nord. Le président du mouvement "And Fal Amadou Bâ"/BBY, Malèye Diop qui a pris part à la rencontre, a mis l'accent sur l'effectivité d'un rassemblement de toutes les forces vives de la mouvance présidentielle. "C'est une belle initiative. C'est ce dont Thiès a besoin surtout au nord. C'est l'heure des grands ensembles. Nous devons former un seul et unique ensemble et ce grand rassemblement montre que nous sommes un, en atteste la présence effective de tous ces responsables de BBY. Nous avons le même objectif. Car nous soutenons tous le PM Amadou Bâ pour l'élire en 2024 et Pape Doumbia est un homme social qui a déjà fait ses preuves dans la cité du rail", a-t-il signalé.

Le leader de "Siggi Jotna" / BBY, Abdouaye Dièye en prenant la parole est revenu sur l'importance de faire des descentes sur le terrain pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur les enjeux du moment. "Cette investiture que Pape Doumbia vient de faire avec le slogan "Pas un pas sans Amadou Bâ", renforce notre confiance dans la zone Nord", déclare-t-il. Avant d'inviter tous les leaders de la cité du rail à procéder à des opérations de proximité et de porte-à-porte pour agrandir les chances du candidat de BBY en 2024". Prenant la parole, le président du mouvement Thiès Ca Kanam"/ BBY, Pape Doumbia, est revenu sur son slogan "Pas un pas sans Amadou Bâ". "Nous espérons à travers ce slogan inviter toute la mouvance présidentielle au dialogue, à travailler en parfaite coordination ensemble sans exception aucune, tout en mettant en œuvre les bonnes stratégies pour élire notre leader Amadou Bâ". Selon lui, "le PM a le profil idéal pour diriger le Sénégal". Il a aussi remercié tous les leaders Thiessois présents à ce grand événement. Cependant, Pape Doumbia a beaucoup insisté sur la formation des jeunes et les pourvoyeurs d'emploi pour régler le problème du chômage des jeunes surtout pour maximiser leurs chances à la présidentielle 2024 afin de renverser la tendance...