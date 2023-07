Thiès : Ousmane Diop se désole de la non participation de Macky et porte son choix sur Amadou Bâ pour la présidentielle 2024

Le leader du mouvement Alliance Wallu Askanwi, Ousmane Diop se désole de la non participation du Président Macky Sall à la présidentielle 2024. Pour lui, même si le Président de la République n'est plus candidat, c'est son rôle à lui de faire une analyse de la situation pour lui donner ensuite un conseil. "Pour moi la non participation du Président Macky Sall, c'est une blessure politique pour la coalition Benno Bokk Yakaar", regrette-t-il. C'était en marge de la cérémonie de Sargal Docteur Pape Djibril Sarr et de financement de groupements de femmes dans la zone Nord.

De son avis, le premier ministre Amadou Bâ est la personne la mieux placée pour remplacer le Président de la République. "Il a été choisi selon des critères bien précis et jusqu'à présent, il les accomplit. Sinon, il serait déjà viré, c'est une réalité sociologique au Sénégal. Les critères du choix du Premier ministre qui ont fait de lui le choix du Président de la République, pour ceux qui refusent cela, ils doivent savoir que la donne n'a pas changé", a-t-il expliqué. Non sans faire signaler que " Amadou Bâ ne doit pas dire qu'il ne peut pas être candidat parce qu'il a été choisi pour être le chef du gouvernement alors pourquoi pas le candidat de Benno Bokk Yakaar ? "

Et d'ajouter : "Si le Président Macky Sall porte son choix sur une autre personne que le Premier ministre Amadou Bâ, cela va m'étonner".

Cependant, le leader de AWA en a profité pour lancer quelques piques au dg de l'AIBD avec qui il n'entretient plus bon commerce...