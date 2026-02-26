Thiès - Organisation de la semaine nationale de la jeunesse : "Nous avons pu procéder à un démarrage des préparatifs..." (Khady Diène Gaye, ministre)

Un crd spécial consacré à l'organisation de la semaine nationale de la jeunesse prévue du 29 mars au 3 avril a été paraphé ce jeudi 26 février 2026 à la gouvernance de Thiès.

Ainsi, la région de Thiès est à l'honneur parce qu'elle a été choisie pour accueillir cette fête. "Cette semaine nationale de la jeunesse est un évènement très important, dédié à la jeunesse sénégalaise. Pour cette édition 2026 que nous comptons abriter ici au niveau de la région de Thiès, nous avons pu procéder à un démarrage des préparatifs par rapport à la mobilisation de la jeunesse parce que c'est une fête qui est dédiée aux jeunes, mais par rapport aussi à l'implication de toutes les parties prenantes", a déclaré la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

À noter que cette semaine est placée sous le signe de "l'olympisme". "Cette année 2026, est une année de la jeunesse. Et c'est une année aussi qui est dédiée à l'olympisme, le sport particulièrement et la culture, comme moyens et leviers d'encadrement de la jeunesse sénégalaise", a-t-elle ajouté.