Thiès Nord/ Lenteurs dans l'installation du maire intérimaire: Les interrogations et manœuvres qui émaillent la succession de Birame Soulèye Diop

Au moment où les maires intérimaires ont été installés dans la quasi-totalité des municipalités où les titulaires ont démissionné, la mairie de Thiès-Nord tarde toujours à connaître le nom du successeur du ministre Birame Soulèye Diop.



À la municipalité de Thiès Nord et dans les QG des partis et coalitions de partis ayant pris part à la dernière élection locale, l'on s'interroge sur la cause d'une telle lenteur( presque 1 mois). Le sous-préfet a-t-il reçu la notification de cette démission de la part du ministre en charge des collectivités territoriales? Le problème est-il lié au choix par rapport au successeur? Autant de questions qui taraudent présentement les exprits.



Par ailleurs, l'heure est aussi aux manœuvres pour le PUR et le Pastef. Deux partis qui devront sans doute s'affronter pour occuper le poste de maire. Le parti PUR est majoritaire avec 11 conseillers, il est suivi de la coalition Bby avec 9 conseillers, du Pastef avec 7-8 conseillers, 5 conseillers pour la République des Valeurs/ Réewum Ngor, 3 conseillers pour le FSD/ BJ, 3 pour Bunt-Bi etc.



Le PUR qui dirige déjà la mairie de Thiès-Ouest pourrait s'arroger une nouvelle commune avec une bonne campagne auprès des conseillers de Bby, de la République des Valeurs/ Réewum Ngor, de l'AJ/ Jotna etc. Du côté de Pastef, les manœuvres auraient déjà démarré pour pouvoir rester à la tête de cette municipalité.