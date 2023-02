Thiès : Modou Fall des patriotes de l'APR félicite tous les leaders Thiessois et ses militants pour l'accueil triomphal qu'ils ont offert au Président Macky Sall

Les leaders de l'Alliance pour la République (APR) ont fait une forte mobilisation pour accueillir le Président Macky Sall à Thiès pour la tenue du deuxième conseil des ministres décentralisé. C'est la raison pour laquelle le leader des Patriotes de l'APR, Modou Fall, à travers ce communiqué, a adressé ses vives félicitations à ses militants et aux leaders Thiessois. "Les Patriotes de l'APR Thiès, focus Macky 2024" se felicitent de la forte mobilisation lors de la venue du président Macky Sall à Thiès. Ces félicitations s'adressent également aux camarades de parti et de la coalition BBY de la région de Thiès, en particulier à Diagne Sy Mbengue à Tivaouane,

Cheikh Sall dg Coud Thiès, Diop Sy, maire de Tivaouane mon ami, le maire de Khombole Maguèye Boye, Mamadou Thiaw, le maire de Tassette, le maire Momar Cissé de Keur Moussa, le dg du Coud Maguette Sène, le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, le dg de l'AIBD Abdoulaye Dièye, le ministre Pape Amadou Ndiaye, le ministre Cheikh Omar Anne, le PCA Massaly, le dg de l'ANAMO Maodo Malick Mbaye, Ibrahima Macodou Fall, Farba Ngom, le premier ministre Amadou Bâ, le Rewmi du président Idrissa Seck, le ministre de l'intérieur Antoine Diome et tous les autres membres de la coalition BBY".



Poursuivant, il ajoute : "Depuis que le mouvement Les patriotes de l'APR Thiès, Focus Macky 2024" a été mis en place, nous travaillons pour la remobilisation des troupes. Le Président Macky Sall a réalisé la rétrocession de la Cité Ballabey ma base affective, le déclassement de Mbour 4, la relance historique de la régie des Chemins de fer et Incha allah la NSTS. Je lance un appel au Président Macky Sall de soutenir la relance du textile à Thiès. Aujourd'hui, "Thiès benna deuk Niaary gare" est redevenue une réalité avec le Président Macky Sall avec l'autoroute de Dakar Tivaouane-Saint Louis, le port de Ndayane, l'aéroport AIBD, les nouvelles cimenteries Thiès. Ainsi Grâce au Président Macky Sall, Thiès est devenue une ville émergente", lit-on. Et d'ajouter : "Fort de ce bilan et des projets futurs dont l'assainissement des routes secondaires, les lampadaires solaires, l'appui de l'État aux communes de la ville de Thiès et du département, nous nous engageons à enrôler 10.000 jeunes et 10.000 femmes à travers le concept Formalisation Formation et Financement (FFF) en collaboration avec le ministère de la femme à travers son programme "Xëyu Ndaw Yi", la Der, le Fongip, le PROMISE et autres structures de développement installés par l’État du Sénégal pour permettre à la population Thièssoise de se développer".



Concluant, Modou Fall dira : "Le mouvement "Les patriotes de l'APR de Thiès est une force motrice qui compte travailler avec les responsables du département de Thiès afin de permettre au Président Macky Sall d'avoir un second quinquennat pour conduire les destinées de ce pays, dès le premier tour et avec la manière, car son bilan est élogieux..."