Thiès / Marche YAW : Birame Souléye Diop annonce une plainte à l'internationale contre le Président Macky Sall

Les responsables de la coalition YAW et les militants ont effectué une marche pacifique autorisée par le Préfet de Thiès. Face à la presse, les trois maires des communes Thiès-Est, Nord et Ouest, accompagnés d'une foule de militants ont fait bloc pour montrer leur colère contre le régime en place. Le maire de Thiès-Ouest du PUR, Mamadou Djité a invité le Président Macky Sall à essayer d'entrer dans l'histoire du Sénégal. "C'est le moment de reculer car le peuple sénégalais t'a tout donné. Certains disent que vous avez fait un parcours exceptionnel. Nous sommes à quelques mois des élections. Évite d'entacher votre parcours en tentant une autre candidature", a-t-il lancé. Avant de signaler : " Vous devez comprendre que vous n'avez aucune autre issue que de rendre le tablier". Prenant la parole, le maire de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne est revenu sur le rôle de la justice. "Certains soutiennent que nous avons une justice couchée. Non! C'est faux. La justice Sénégalaise est composée de magistrats honnêtes. Nous leur lançons un appel afin qu'ils évitent de se faire manipuler", dit_il avant de crier haut et fort qu'à Thiès, "c'est la coalition YAW qui est majoritaire".



Le député maire de Thiès-Nord, Birame Souléye Diop a quant à lui déploré les nombreuses arrestations dans le camp de YAW qui, selon lui, sont au nombre de 164 personnes. " Que Macky Sall sache que nous n'avons pas peur d'aller en prison. Macky Sall n'a qu'à construire une une prison parce que la MAC de Thiès est petite pour contenir tous les détenus politiques. Il ne lui reste que moins de 10 mois", avise-t-il. Selon lui, " les jeunes ont déjà choisi leur candidat pour la présidentielle 2024". Aussi, prend-il, à témoin l'opinion nationale et internationale sur toutes les exactions du Président Macky Sall. "J'invite toutes les populations à prendre leur smartphone et à filmer toutes choses anormales qu'elles verront. Car nous allons tout répertorier pour déposer une plainte au niveau international", a-t-il informé.



Cependant, Birame Souléye Diop a lancé un appel aux militants à venir en masse au tribunal de Dakar pour soutenir leur leader Ousmane Sonko en procès contre Mame Mbaye Niang.