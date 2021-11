Pour les prochaines élections territoriales de 2022, le Parti de la vérité pour le développement (PVD) de Serigne Modou Kara Mbacké dans la cité du rail est ferme dans sa volonté d'accompagner la coalition "And Siggil Thiès" avec Abdoulaye Dièye.



Les fidèles talibés de Kara comme le souhaite leur guide moral, ont décidé de faire le maximum pour que la coalition "And Siggil Thiès" remporte la bataille du 23 janvier 2022.



En effet, "And Siggil Thiès" se veut une coalition qui va rendre à Thiès sa force, sa sérénité et son unité afin de redonner à chacun le goût de l'avenir et l'envie d'un destin en commun.