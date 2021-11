Thiès / Locales 2022 : La coalition "And Siggil Thiès" de Abdoulaye Dièye qui fait "peur au Rewmi" dépose sa liste à la ville et à l'Est.

Convaincu qu'il peut apporter le déclic face à un parti Rewmi qui devra confirmer son hégémonie dans la cité du rail, la tête de liste de la coalition citoyenne "And Siggil Thiès", Abdoulaye Dièye, vient de déposer sa candidature à la préfecture Sud.



En effet, Abdoulaye Dièye le candidat qui fait "peur", a honoré sa promesse de participer activement à ces élections territoriales 2022 en bringant le suffrage des électeurs à la mairie de ville et à la mairie de Thiès-Est.



Considéré comme le candidat de tous les dangers par le parti Rewmi, "And Siggil Thiès" à travers sa grande alliance constituée de plusieurs formations politiques et de mouvements, promet de garantir le rayonnement de son terroir et le soulagement des populations qui attendent beaucoup d'eux une fois élu à la tête des deux municipalités qu'il convoite...