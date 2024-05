Digitalisation de l’administration: « l’Etat doit prendre la souveraineté numérique en main. » (Abdoul Aziz Zoumarou, Pastef)

La digitalisation et ou dématérialisation de l’administration est un enjeu capital pour tendre vers le développement économique. C’est fort de ce constat que le Chef de l’Etat, dès son accession au pouvoir, a exprimé sa volonté d’intégrer le numérique dans les procédures administratives. Pour l’ingénieur en informatique et responsable de Pastef, Abdoul Aziz Zoumarou, ce pari peut être réussi si et seulement si on implique les entreprises locales et qu’on fasse confiance aux compétences des ingénieurs sénégalais.



« L’Etat doit prendre la souveraineté numérique en main en responsabilisant les entreprises privées sénégalaises mais aussi en se dotant de structures performantes», a indiqué le patriote qui intervenait, ce jeudi 16 mai, dans l’émission « En Ligne » de Dakaractu. Selon lui, le numérique ne doit pas être le parent pauvre du régime Diomaye - Sonko.