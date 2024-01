Thiès : Les travailleurs des Chemins de Fer du Sénégal (CFS) satisfaits de la revalorisation des primes et indemnités

Éviter tout couac avec les travailleurs des Chemins de Fer du Sénégal (CFS), pour une bonne relance et un bon fonctionnement des trains du Sénégal, c'est à cela que s'active le dg de ladite boîte, Malick Ndoye. En effet, ces travailleurs des CFS réclamaient une revalorisation des primes et indemnités (des primes de risques, d'astreinte de relevage, prime de panier, prime kilométrique des conducteurs, prime de manœuvre pour les agents de la voie entre autres) avaient décidé de suspendre tous les travaux de construction et de réhabilitation des rails.



Fort heureusement et face aux enjeux du moment, le dg Malick Ndoye et ces derniers ont pu trouver un terrain d'entente pour l'intérêt général au grand bénéfice des populations. Le secrétaire général du Syndicat de l'Union des travailleurs du rail (Sutrails), Babacar Gaye, s'est félicité de cette entente avec la direction. "Nous ne sommes jamais animés par une volonté de sabotage et de destruction de cette entreprise. Nous travaillons juste pour un meilleur climat de cohésion et d'unité visant à réunir tous les acteurs vers un même objectif", dit-il. Selon lui, "la reconsidération de ces facteurs va permettre de favoriser un engagement de tous les travailleurs afin qu'ils fournissent davantage d'efforts et un déploiement total sur toute l'étendue du territoire national". Il a magnifié la décision du dg Malick Ndoye qui, dira-t-il, a très bien compris les motivations des travailleurs et a fait énormément d'efforts pour une vraie entente entre les travailleurs et l'autorité. Pour le Dg des CFS, Malick Ndoye, "ce n'était pas le moment au vu de tous les efforts qui ont été fournis pour le bon déroulement des activités de relance des rails". Surtout que, fait-il savoir, d'ici la semaine prochaine le train pourrait commencer à venir jusqu'à Tambacounda. Malick Ndoye a notamment magnifié cette entente avec les travailleurs qui ont accepté d'aller vers des négociations pour une relance effective des rails. "Cela nous a permis de trouver un consensus afin que tous les projets de cette année 2024 se déroulent sans aucun problème. Nous devons engager la voie qui mène à Kidira car notre souhait c'est que d'ici 2035, les trains puissent aller dans toutes les régions du Sénégal", a-t-il tenu à préciser.