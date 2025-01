Thiès - Lenteur dans la finalisation et la livraison du pavillon de 1000 lits de l'UIDT : La conférence des amicales d'étudiants décrète 72 heures de cessation immédiate de toute activité pédagogique et des journées sans ticket

Par un communiqué transmis à Dakaractu Thiès, "la Conférence des amicales d’étudiants (CAE), (seule structure de défense des intérêts des étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT)), a tenu à exprimer sa profonde indignation suite au rejet de sa demande de marche pacifique qui était prévue ce mercredi 15 Janvier 2025 en vue de dénoncer la lenteur dans la finalisation et la livraison du nouveau pavillon de 1000 lits, du nouveau restaurant universitaire, ainsi que du service médical", a-t-elle informé.

"Nous considérons que ce refus est une atteinte grave à notre droit de manifester pacifiquement et de faire entendre nos légitimes revendications en tant qu’étudiants, droit garanti par l’article 10 de la constitution de notre pays. Ce manque de coopération des autorités locales est non seulement regrettable, mais également préoccupant, dans un contexte où la situation sociale et pédagogique est déjà tendue. La conférence tient à rappeler que le retard dans la mise en service de ces infrastructures essentielles

aggrave nos conditions de vie et d’études. Malgré nos multiples tentatives de dialogue avec les autorités concernées, aucune mesure concrète n’a été prise pour résoudre ces problèmes", a-t-elle ajouté.

C'est la raison pour laquelle, la CAE a décidé de décréter "72 heures de cessation immédiate de toute activité pédagogique, ainsi que des journées sans ticket s’étalant sur la même période. Cette décision prend effet à partir de ce Mercredi 15 janvier 2025. Nous tiendrons aussi un point de presse le Jeudi 16 janvier 2025 au site de la VCN pour alerter l’opinion publique sur la situation. Nous tenons les autorités compétentes pour seules responsables des éventuelles conséquences d’une aggravation de la situation". Et de préciser : "notre objectif reste pacifique, mais nous ne pouvons plus tolérer l'indifférence et le mépris manifestés envers les préoccupations des étudiants. Nous appelons l’ensemble des étudiants à rester unis et mobilisés pour défendre nos droits et nos intérêts légitimes. La conférence reste ouverte à tout dialogue sincère, mais exige des engagements fermes et des solutions immédiates..."