Thiès : Le Cemga Birame Diop et Better World offrent une maternité de 70 millions Fcfa au poste de santé de Kawsara Fall.

L'Ong Better World de la Corée du Sud a offert une maternité équipée, estimée à soixante dix millions francs Cfa, au poste de santé de Kawsara Fall (Thiès-Nord). Ladite structure a été obtenue avec l'appui du Chef d'Etat major général des armées (Cemga), le Général Birame Diop. Elle a été inauguré par le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, en présence des autorités locales et administratives de Thiès.