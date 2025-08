Thiès / Journée régionale de l'arbre : Le Plaidoyer du colonel El Hadj Malick Dione pour la restauration des sols et la préservation de l'environnement

La commune de Keur Moussa a abrité aujourd'hui la journée régionale de l'arbre en présence des autorités administratives, locales et religieuses.

Plusieurs officiels ont fait le déplacement dont le colonel El hadj Malick Dione, inspecteur régional des eaux et forêts, chasses de Thiès, qui est revenu sur le choix de cette commune.

"Cette année, il revient à la Commune de Keur Moussa d’abriter la 42e édition de la Journée Régionale de l’Arbre. Le choix de Keur Moussa, loin d’être fortuit, est la résultante d’une sélection parmi tant d’autres sites à l’échelle du Département.

En effet, la commune de Keur Moussa fait partie du massif géologique du Plateau de Thiès, caractérisé par un relief accidenté avec des vallées et ravins. Les populations capitalisent une longue expérience de pratiques agricoles notamment l’horticulture fruitière. Compte tenu de la disponibilité de terre et d’une jeunesse initiée aux métiers de l’horticulture, il devient opportun de tenir ici la Journée régionale de l’arbre pour le lancement officiel de la campagne de reboisement 2025 dans la région de Thiès", a-t-il fait remarquer.

Selon lui, les prévisions pour 2025 sont entre autres la production de 500.000 plants, la plantation massive de 90 ha, la plantation linéaire de 150 km, la plantation conservatoire de 60 ha. "Ce programme est certes ambitieux, mais il est réalisable avec l’implication de toutes les forces vives de la Région", a-t-il ajouté.

Le colonel El Hadj Malick Dione a également tenu à lancer "un appel à tous les fils de la région, pour qu’ensemble, nous unissons nos efforts pour CONSOLIDER cette dynamique ascendante notée dans le reboisement plus précisément dans l’arboriculture fruitière et intensifier par la même action la reconstitution et la protection du couvert forestier en vue de la restauration des sols et de la préservation de l'environnement, pour un développement durable.