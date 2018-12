Thiès/ En opération de massification, And Suxxali Sénégal de Habib Niang effectue sa première sortie départementale

Pour permettre au président Macky Sall de gagner les élections au premier tour, le mouvement And Suxxali Sénégal étend ses tentacules dans tout le Sénégal, notamment dans le département de Thiès. Hier, le président Habib Niang et ses militants ont effectué un déplacement dans la commune de Keur Moussa, plus particulièrement au village de Palal où ils ont été reçus en grande pompe par les populations de cette localité. Mr Niang qui travaille à la réélection de son candidat, le président sortant, a demandé à ces dernières de soutenir davantage la politique du chef de l'Etat.

Dans la même foulée, il a offert un lot de matériel de nettoyage aux habitants de Palal...