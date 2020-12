Dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma), le Chef d'état-major de l'armée de terre (Cemat), le général de brigade Fulgence Ndour était à la base militaire de Thiès pour remettre le drapeau aux soldats du 10 ème détachement Sénégalais en partance pour le Mali en fin décembre.



En présence du colonel commandant de la légion centre-Ouest de la gendarmerie, des représentants des chefs d'états-majors d'armées et directeurs de services, des commandants d'école et chefs de corps, des officiers, sous-officiers et militaires du rang, Fulgence Ndour a lancé un vibrant message à ses hommes. Face au spectre de menaces avec comme soubassement le terrorisme et l'extrémisme auquel ses hommes seront confrontés, le Cmat les a exhortés au respect des droits humanitaires.



"Le plus important sans doute sera votre sens du caractère sacré de la mission et votre esprit de discipline. Vous devrez également prendre conscience que vous serez des ambassadeurs du Sénégal et de ses forces armées et les porte-étendard de l'engagement de votre pays au service de la paix et de la sécurité internationale...", a fait remarquer le Cemat, Fulgence Ndour.



Non sans signaler : "vous serez déployés dans une région du monde où la violence aveugle et la désolation règnent en maître depuis trop longtemps. En dehors des actions violentes perpétrées par des organisations extrémistes violentes, le conflit a opéré un glissement vers des violences communautaires aux conséquences dévastatrices".



Et d'ajouter : "il vous faudra faire preuve de compétence et d'intelligence de situation pour faire face aux situations imprévisibles et soudaines et qui demanderont de votre part des réactions et comportements appropriés..."