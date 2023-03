Thiès : Des "Anciens et membres fondateurs de l'APR" invitent Augustin Tine à diligenter leur face à face à avec le Président Macky Sall

Lors du conseil des ministres décentralisé dans la cité du rail, des Anciens et membres fondateurs de l'Alliance pour la République (APR) depuis 2008 avaient sollicité une rencontre avec le Président Macky Sall. Seulement, à cause du court timing, cette rencontre n’a pas pu se tenir. C'est pour cela que ces "Anciens de la première heure" ont fait face à la presse pour rappeler au Chef de l'État sa promesse de les recevoir. D'après le porte parole du jour, Ndongo Tabane, "le Président de la République nous a promis fermement de nous recevoir une fois de retour à Dakar dans un délai très bref".

Pour éviter que cette volonté du Chef de l'État de les recevoir ne soit pas respectée, Ndongo Tabane dira : "Nous constatons qu'à chaque fois que le Président de la République demande à nous recevoir, il y a toujours des gens mal intentionnés qui font tout pour poser des actes de sabotage en instruisant des gens qui n’en font pas partie". En effet, pour eux, "leur objectif, c'est de soutenir et protéger leur leader". " De grâce tous ceux qui ne font pas partie des "Anciens de l'APR de la première heure" sont priés de rester à leurs places. Personne ne doit manœuvrer pour y introduire des opportunistes de dernière heure. Nous nous y opposerons avec la dernière énergie", fait-il remarquer.

Cependant, Ndongo Tabane invite également Augustin Tine à n'associer personne d'autre dans la confection de la liste des “Anciens" qui devront se rendre au palais de la République.

"Personne ne connaît mieux que nous qui est "Ancien" et qui l’est pas. Nous n'accepterons pas que les arrivistes viennent saboter notre cause. Et nous ferons face à toute tentative de vouloir introduire ou parachuter des opportunistes venus d’ailleurs", avertit-il.