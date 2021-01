Thiès : Approche participative et inclusive de Siggi Jotna en 2020.

L'année 2020 a été marquée par la pandémie à coronavirus. Une situation qui a impacté toutes les franges de la société et de l'économie mondiale.



Dans un élan de solidarité sans faille aux attentes et aux prescriptions du Président Macky Sall en cette dure période de pandémie, le mouvement "Siggi Jotna" s'est illustré à travers son leader Abdoulaye Dièye toute l'année 2020, toujours prêt à répondre aux populations en terme de vivres, de soutien environnemental, sanitaire, social et financier.



Le monde du sport, l'éducation et même les handicapés n'ont pas été en reste dans cette offensive sociale. La jeunesse de "Siiggi Jotna" a procédé à des campagnes de sensibilisation à la base avec les responsables dudit mouvement.



Pour dire que le leader de "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, qui se dit toujours sensible aux préoccupations des populations, ne souhaite que leur épanouissement tel que le souhaite le Président Macky Sall.