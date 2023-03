Thiès : Abdoulaye Dièye distribue des dons en denrées alimentaires aux Daara et sollicite des prières pour la paix et la stabilité du pays

Comme à chaque mois de Ramadan, le leader de "Siggi Jotna" et membre de la coalition BBY, Abdoulaye Dièye, par ailleurs dg de l'AIBD offre des dons à des Daara de la cité du rail pour les soutenir.

Abdoulaye Dièye en a profité pour solliciter des prières pour la paix et la stabilité du pays. Selon lui,"les Tarkhiya jouent un important rôle pour la paix et la stabilité au Sénégal. Ce n'est que dans la paix et la stabilité que l'on peut développer un pays. C'est la ferme volonté du Président Macky Sall qui n'aspire qu'à développer le Sénégal", rappelle-t-il. Non sans signaler que "le Chef de l'État travaille aussi à insérer les Daara au ministère de l'éducation nationale. Pour dire, selon lui, que la situation des Daara est au cœur des préoccupations du Président Macky Sall.

Cette initiative a été saluée par les Serigne Daara qui ont prié pour la paix et la stabilité du pays mais également pour la réussite des projets du Dg de l'AIBD.

À rappeler que les dons étaient composés de 200 sacs de riz, 200 grosses de sucre, 200 bouteilles d’huile de 5L, 200 tablettes de dattes, 200 pots de café, des centaines de djellabas, des habits pour les enfants, des matelas...